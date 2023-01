Die Migros will nach Zizers kommen

Die geplante Filiale in Zizers soll Teil der Überbauung Plätzli werden. Diese wird am Standort des ehemaligen Restaurants gleichen Namens und auf der Nachbarliegenschaft in Zizers entstehen. Geplant wird die aus drei Gebäuden bestehende Überbauung von der Ritter Schumacher AG.

Die Migros-Filiale soll Platz finden im Erdgeschoss eines der drei Gebäude. Auf der geplanten Fläche von 480 Quadratmetern wird den Kundinnen und Kunden ein frisches, vielfältiges Sortiment mit vielen regionalen Produkten angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der geplante Supermarkt zeichne sich auch durch seine gute Erreichbarkeit zu Fuss, mit dem Velo, Auto und öffentlichen Nahverkehr aus.

Eröffnung für Herbst 2025 geplant

Sofern keine Einsprachen zum Baugesuch der Baugesellschaft Plätzli eingehen, kann gemäss Mitteilung Mitte 2023 mit dem Erhalt der Bewilligung gerechnet werden. Im Anschluss wird die Migros ihr Gesuch für den Innenausbau einreichen. Die Eröffnung des Supermarktes ist für Herbst 2025 vorgesehen.

In der Überbauung Plätzli sollen neben der Verkaufsfläche der Migros 30 moderne, attraktive Wohnungen in Miete und Stockwerkeigentum sowie eine weitere kleinere Ladenfläche entstehen. (red)