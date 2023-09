Krankenkassenprämien schiessen durch die Decke

An dieser Stelle war vor einem Jahr zu lesen: «Der erwartete Prämienhammer ist da.» Gemeint war der landesweite Prämienanstieg um 6,6 Prozent. So gesehen muss der Einstieg heuer etwas aufgemotzt werden: Die Prämienabrissbirne ist im Anflug. Um satte 8,7 Prozent wird die mittlere Krankenkassenprämie 2024 landesweit ansteigen. In absoluten Zahlen werden monatlich für die mittlere Prämie 359,50 Franken fällig, 28,70 Franken mehr als bisher. Das hat das eidgenössische Bundesamt für Gesundheit am Dienstag mitgeteilt.