Ein faltbares Solarkraftwerk für die Lenzerheide

Die Gemeinde Vaz/Obervaz setzt nun auf die Kraft der Sonne. In der Ferienregion Lenzerheide, welche zur Gemeinde Vaz/Obervaz gehört, wurde ein faltbares Solardach in Betrieb genommen. Dies schreibt die dhp Technology AG in einer Mitteilung. Platziert und installiert wurde der neue Strombringer auf der Kläranlage Canius. Die ARA könne somit ab jetzt 48 Prozent ihres Strombedarfs selbst erneuerbar produzieren.