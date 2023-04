Erfreulich verlässlich

Energieunternehmen wie die Repower-Gruppe standen im vergangenen Jahr im Fokus wie keine andere Branche. Schockwellenartig liess der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Energie- und Strommarktpreise zeitweise um ein Vielfaches in die Höhe klettern. Der Bund musste einen milliardenschweren Rettungsschirm aufspannen, um bei Bedarf die grossen drei (Axpo, Alpiq und BKW) mit Liquidität zu versorgen. Und vor dem Winter ging in Europa die Angst vor einer Strommangellage um. Wie wir alle wissen, kam es – auch aufgrund milder Temperaturen – nicht dazu.