Trotz Temperaturschwankungen: Churer Badis im Boom

Der Stadtrat reagierte auf die Kritik mit neuen Angeboten. Im Juni stellte man die neuen «Wasser»-Abos vor. Diese bieten neben einem Badeangebot auch ein Eisangebot an. «Au Dabi»-Jahresabos konnten mit einer Rückerstattung bis am 13. August in Wasser-Abos umgetauscht werden. Woran aber die Stadt trotzdem festhielt, war der Preisaufschlag.