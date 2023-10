QE und Delivery Glide mit Jungunternehmerpreis ausgezeichnet

Ein kleines «Würfeli» mit grosser Wirkung haben sie entwickelt und erfolgreich zur Marktreife gebracht: die Gründer der QE GmbH, welche im Technopark Landquart beheimatet ist. Nun kann das Team um Mitgründer Laurin Schwitter eine weitere Erfolgsmeldung verbuchen: Am Mittwochabend ist es anlässlich der vom Jungunternehmenforum veranstalteten Founders-Night an der Fachhochschule Graubünden in Chur mit dem Jungunternehmerpreis Founders-Award 2023 ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 3000 Franken dotiert. Das «Würfeli» von QE ist ein pyramidenförmiges CO2-Messgerät. Mit Farbwechseln zeigt es die CO2-Konzentration in einem Raum an – und damit, wann idealerweise gelüftet werden sollte. Während der Coronapandemie war das «Würfeli» mit Ampelsystem in über 220 Schulzimmern in Graubünden zum Einsatz gekommen – und sorgte so weltweit für Aufsehen.