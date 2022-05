Wer vom Jahrestreffen des World Economic Forum berichtet, hat die Qual der Wahl. Während sich unser Berufsalltag in der Regel so gestaltet, dass wir Journalistinnen und Journalisten auf der Suche nach einer möglichst spannenden, relevanten und exklusiven Geschichte sind, läuft das am WEF in Davos etwas anders. Hier wird nicht gesucht, sondern ausgesucht. Selektiert. Interessante Themen, hochkarätig besetzte Gesprächsrunden, Interviewpartner und Pressekonferenzen zu aktuellen Ereignissen gibt es im Überfluss.