Erdbeeren im November

In der Ukraine herrscht Krieg und in der Schweiz wird über Nahrungsmittelsicherheit und Selbstversorgungsgrad gesprochen. Es gibt sogar schon Politiker, die den Letzteren erhöhen möchten. Bäuerinnen und Bauern sollen mehr Kartoffeln und Getreide anbauen – für den Notfall. Oder wie während des Zweiten Weltkrieges: Aus Gärten und Pärken wurden Kartoffelacker. Was aber damals Sinn machte, muss jetzt nicht passen. Grossen Sinn macht hingegen gerade in heutigen Zeiten, dass wir über Nahrung respektive über den Wert von Lebensmitteln reden. Zu selbstverständlich ist alles geworden.