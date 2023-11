Integra Biosciences macht weiteren Schritt in der Genomforschung

Integra Biosciences, Hersteller von Pipetten und Laborprodukten mit Sitz in Zizers, hat mit Miro Canvas diesen Herbst ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Dieses beschleunigt die Genomforschung. Das sogenannte Next Generation Sequencing (NGS) sei die fortschrittlichste Methode, um Erbmaterial schnell, exakt und kostengünstig zu entschlüsseln, heisst es in einer Medienmitteilung von Integra. Das Gerät Miro Canvas ermögliche eine «erhebliche Effizienzsteigerung» solcher NGS-Arbeitsabläufen. Damit könnten Forschung und Entwicklung beschleunigt werden, was für die internationale Forschung und die Medizin von entscheidender Bedeutung sei.