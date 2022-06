Engler hängt noch ein Jahr an

Die Fahrt geht nach Arosa. Nachdem die Generalversammlungen der Rhätischen Bahn (RhB) in den beiden Vorjahren 2020 und 2021 aufgrund der damaligen Pandemiesituation ohne physische Beteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden mussten, sind Erleichterung und Freude gross, sich wieder persönlich treffen zu können. Knapp 350 «Freunde der RhB» sind an diesem Freitagnachmittag in der Eventhalle Arosa versammelt. Die Blasmusik der Rhätischen Bahn spielt zum Auftakt der Veranstaltung. Die Stimmung ist ausgezeichnet.