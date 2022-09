Engadin muss auf Charter warten

Im Februar 2020 stiess der Pilotversuch «Palace in the Air» des Hotels «Badrutt’s Palace» mit einem Charterflug zwischen Samedan und London auf reges Interesse. Das bestärkte die Oberengadiner Hotellerie, die Umsetzung eines Charterflugbetriebs am Regionalflughafen in Samedan abzuklären. Der nun vorliegende Schlussbericht kommt zur Erkenntnis: Ein Charterflugbetrieb ab Samedan ist zwar möglich, aber nach wie vor mit erheblichen geschäftlichen Risiken verbunden.