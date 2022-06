Ems-Gruppe bleibt operativ auf Kurs

Massiv teurere Energie- und Rohstoffpreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie längere Produktionsunterbrüche in China aufgrund von Lockdown-Massnahmen: Das aktuelle Wirtschaftsumfeld präsentiert sich herausfordernd – auch für die Ems-Gruppe. Wie das Unternehmen mit Hauptstandort in Domat/Ems in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, belasten Versorgungsprobleme die internationalen Lieferketten, der Chipmangel in der globalen Autoindustrie, mit welcher Ems üblicherweise über 60 Prozent ihrer Geschäfte macht, hält zudem erwartungsgemäss an.