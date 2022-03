Ems-Chemie legt ihre russischen Werke auf Eis

Nach der Coronapandemie steht die Wirtschaft vor neuen Herausforderungen. Vor allem Unternehmen, die Mitarbeitende in der Ukraine oder in Russland haben, müssen rasch agieren, um ihre Belegschaft zu schützen. So beispielsweise die Ems-Gruppe mit Hauptsitz in Domat/Ems, die auch zwei Produktionsstätten in Russland betreibt: eines in der Grossstadt Nizhny Novgorod und ein zweites in der Nähe der Kleinstadt Jelabuga. «Es handelt sich um zwei kleinere Standorte von Ems mit je 30 Mitarbeitenden, welche die lokale Automobilindustrie beliefern», erklärt Generalsekretär Marc Ehrensperger.