2161  Aktionärinnen und Aktionäre der Ems-Chemie feiern «ihr» Unternehmen

Opulent ist das Festzelt, das auf dem Areal der Ems-Chemie in Domat/Ems den Aufmarsch der Aktionärinnen und Aktionäre zur 60. Generalversammlung der Ems-Chemie Holding AG erwartet. Opulent ist auch das, was den Gästen an diesem Samstagmorgen präsentiert wird. Die Registrierung der eintreffenden Besucherinnen und Besucher und die Abgabe der Namensschilder erfolgen genauso speditiv wie die nachfolgende Platzanweisung.