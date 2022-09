Elf «Stifte» aus Region kämpfen in Bern um den Meistertitel

von Alexandra Greeff

Bald gilt es ernst: Vom 7. bis 11. September finden die Swiss Skills in Bern statt – heuer zum dritten Mal auf dem Gelände der Bernexpo. Für einige Berufslernende aus der Region bedeutet das: üben, üben und nochmals üben. Denn sie wollen sich an den grössten Swiss Skills in der Geschichte seit 1953 mit anderen jungen Berufstalenten aus der ganzen Schweiz messen.