Eine Klinik, in der die Späne fliegen

Ein Unfall oder eine Krankheit können das Leben von Betroffenen komplett auf den Kopf stellen. Besonders dann, wenn bleibende körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen die Rückkehr an den gewohnten Arbeitsplatz nicht mehr zulassen. Die Aargauer Rehaklinik Bellikon ist ein Unternehmen der Suva und auf komplexe Unfallrehabilitation und berufliche Eingliederung spezialisiert. In Kooperation mit den Kliniken Valens schufen die Verantwortlichen nun ein Kompetenzzentrum für berufliche Eingliederung in Chur.