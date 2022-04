Eine gute Saison mit viel Pech

Das Wintersportgebiet Minschuns im Münstertal startete mit ausgezeichneten Schneeverhältnissen und Besucherzahlen in die Saison 2021/22. Die drei Skilifte bis auf 2700 Meter über Meer und der Kinderlift auf Alp da Munt verzeichneten bis Anfang Februar ein Plus bei den Ersteintritten von 28 Prozent und dem Restaurantumsatz von 62 Prozent. Am Donnerstag, 17. Februar, trat dann aber am Antrieb des Skilifts von Alp da Munt auf den Minschuns ein Getriebeschaden ein. Dieser liess sich nicht innert nützlicher Frist beheben.