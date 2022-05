Eine andere Welt

In gut zwei Wochen wird in Davos das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) eröffnet. Es wird in vielerlei Hinsicht ein anderes WEF als gewohnt. Dass sich Davos dann zumindest innerorts schneefrei präsentiert und es somit verkehrstechnisch rund laufen sollte, ist weiter nicht erwähnenswert. Hätte die Pandemie den Organisatoren nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, hätten im Januar die globalen Folgen der Covidkrise im Mittelpunkt gestanden.