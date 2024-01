Ein wertvoller Kompass

Neu ist die Erkenntnis beileibe nicht: Dem Tourismus kommt in Graubünden eine überragende volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Das Geschäft mit den Feriengästen aus nah und fern schafft und sichert Arbeitsplätze, es bringt dem Gewerbe Aufträge und bildet für Regionen abseits der grösseren Zentren oft die einzige ökonomische Lebensgrundlage. Wer am Sonntagabend auf der A13 Richtung Unterland unterwegs ist, wo sich all die Feriengäste, Tagestouristinnen und Zweitwohnungsbesitzer in ihren Autos Auspuff an Auspuff stauen, bekommt die Kehrseite des boomenden Tourismus hautnah zu spüren.