Ein starker Sommer – und jede Menge Sorgen

Ferien in der Schweiz bleiben beliebt. Die nationale Marketingorganisation Schweiz Tourismus hat am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich eine rundum positive Bilanz zu den vergangenen Sommerferienmonaten gezogen. Basis bildete eine Anfang August durchgeführte Branchenumfrage, wonach zwischen Juni und August im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Plus von drei Prozent bei den Übernachtungszahlen und sogar eines von zwölf Prozent bei den Eintritten für Bergbahnen, Museen und in der Gastronomie resultierte.