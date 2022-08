Ein Resort, das neue Massstäbe setzt

Die Andermatt Swiss Alps AG des ägyptischen Investors Samih Sawiris will erstmals auch auf der Bündner Seite des Oberalppasses investieren. In Dieni, einer Fraktion der fusionierten Gemeinde Tujetsch, soll ein neues touristisches Zentrum mit 13 Gebäuden und insgesamt 1800 Betten entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt 170 Millionen Franken. Das Baugesuch wurde am 2. August eingereicht, und auch die Profilierung auf dem für das Resort vorgesehenen Gelände ist erfolgt. Am Freitag wurde das Bauvorhaben an einer virtuellen Medienkonferenz vorgestellt.