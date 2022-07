Ein reibungsloser Start für die regionale Abwasseranlage

Im Jahr 2016 haben alle Mitgliedsgemeinden der Abwasserreinigung Oberengadin (ARO) dem Bau einer neuen ARA Oberengadin zugestimmt. Die alten Abwasseranlagen Staz in Celerina, Sax in Bever und Furnatsch in S-chanf wurden durch eine grosse, regionale ARA Oberengadin in S-chanf ersetzt. Am 20. Februar 2017 konnte mit den Arbeiten begonnen werden, die Inbetriebnahme erfolgte wie geplant vier Jahre später. Am Dienstag fand die Delegiertenversammlung des Verbands ARO statt. Unter anderem wurden der Jahresbericht und die Jahresrechnung behandelt. «Die ARA Oberengadin ging Ende Juli 2021 erfolgreich in Betrieb», heisst es im Bericht. Viele Abschlussarbeiten seien noch getätigt worden – auch nach Betriebsaufnahme. In diesem Sommer werden noch die Belags- und Umgebungsarbeiten vorgenommen, danach kann das Projekt in baulicher Hinsicht als abgeschlossen betrachtet werden.