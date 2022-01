Die Davoser Durststrecke hat ein Ende, und vor allem hat das Ende auch ein Datum: 22. Mai 2022. An diesem Tag startet das verschobene World Economic Forum (WEF). Und es startet nicht, wie befürchtet, in einer asiatischen Megadestination, aus der der Anlass zukünftig kaum mehr zu vertreiben gewesen wäre, sondern in Davos.