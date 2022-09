Ein Lob dem Kratzen

Noch braucht es sie nicht, die kratzigen Woll­socken. Noch sitzen wir eher schwitzend in der Gartenbeiz als frierend in der Stube. Das könnte sich ändern; nicht heute und morgen, aber im Winter, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen frostig werden. Wie es so weit hat kommen können? Natürlich, die westlichen Sanktionen gegen Russland lassen den Gasfluss versiegen, und Frankreich revidiert seine Atomkraftwerke zum denkbar dümmsten Moment. Pech also.