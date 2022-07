Ein Hotel, seine lange Geschichte und das letzte Kapitel

Nächste Woche wird in St. Moritz das langlebigste Baugerüst des letzten Jahrzehnts abgebaut. «Wir freuen uns sehr und der Bevölkerung wird es wohl ebenso gehen», sagt David Frei, künftiger Direktor des 5-Sterne-Hotels «Grace La Margna». Richtig, nicht mehr «La Margna», neu heisst das Haus «Grace La Margna». «Grace» wie Anmut, Grazie, Liebreiz. Frei und sein Vizedirektor Jarik Tschirky haben das Hotel am Donnerstag an einem Medienfrühstück im Café «Sprüngli» am Zürcher Paradeplatz vorgestellt. Kein Zufall: Im «Grace» werden dann «Sprüngli»-Produkte verkauft.