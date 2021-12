«Ein Covidfall ist so aufwendig wie bis zu sieben schwere Skisportunfälle»

Seit rund zwei Wochen gibt es im Spital Thusis permanent sechs bis sieben an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten zu betreuen. «Das ist für uns sehr viel», sagt der Spitaldirektor Reto Keller. Denn im 31 Betten zählenden Spital gebe es auch noch zahlreiche weitere schwer erkrankte Personen zu behandeln. «Seit Mitte November steht unser gesamtes Personal unter Vollbelastung.» Mehr Mitarbeitende anzustellen, sei in der gegenwärtigen Situation sehr schwierig. «Viel eher müssen wir in den Spitälern darauf achten, dass uns das Personal nicht davonläuft.»