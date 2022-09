Ein Bauprojekt der Superlative wird bald abgeschlossen

Seit 7 Uhr in der Früh befinden sich die fünf Männer in schwindelnder Höhe bei der Arbeit, und bis zur Mittagspause werden sie auch nicht mehr den Boden berühren. Sie sind an diesem Dienstagmorgen im Gebiet Selva bei Zernez damit beschäftigt, einen 80 Meter hohen Strommasten zu montieren. Etwa fünf Tage dauert die Montage eines Mastens, die Männer sind bei Wind und Wetter auf der Baustelle. «Das ist Knochenarbeit», sagt Robert Widmer. Er ist Projektleiter beim Ausbau der Höchstspannungsleitung Pradella–La Punt.