Rekordzahlen und grosse Herausforderungen bei der RhB

Zuerst zu den guten Nachrichten: Für die Rhätische Bahn zeichnet sich «das wahrscheinlich erfolgreichste Jahr unserer Geschichte» ab, wie RhB-Direktor Renato Fasciati an der Jahresmedienkonferenz im RhB-Verwaltungsgebäude in Chur sagte. Konnte die Bahn bereits im Vorjahr an das Rekordjahr 2019 – und damit an die Zeit vor Corona – anschliessen, gehen die Zahlen heuer noch weiter in die Höhe. Ein starkes Wachstum kann die RhB beim Personenverkehr ausweisen.