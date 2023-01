Das Methadon geht zur Neige

Als sieben Jugendliche 2017 in Gebenstorf im Kanton Aargau in ein ehemaliges Produktionsgebäude der Pharmafirma Amino AG eingebrochen sind und Ampullen und Heilmittelflaschen entwendeten, waren sie sich wohl nicht im Klaren, welche Konsequenzen dies nach sich ziehen würde. Nicht für sie selber, sondern für die rund 9000 suchtkranken Menschen in der Schweiz, die nun Gefahr laufen, nicht mehr an das für sie existenzielle Methadon zu kommen.