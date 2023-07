Dorfläden in Graubünden: Kampf um finanzielle Existenz und Zukunft

Thomas Egger erinnert an ein Versprechen. Ein Versprechen, das die Konsumentinnen und Konsumenten während der Covid-19-Pandemie abgegeben haben. Damals, als der grosse Wocheneinkauf im vermeintlich preisgünstigeren Ausland wegen Grenzschliessungen unmöglich war und viele das «Dorflädali» um die Ecke wieder schätzen lernten. Auch in Zukunft vermehrt hier einzukaufen, so lautete dieses Versprechen. Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB), zieht ein ernüchterndes Fazit.