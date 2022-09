Direkt-«Uffa» wird konkreter – die Gondel ist bereits da

Sie steht in der Churer Poststrasse vor dem Restaurant «Mekong»: eine der Zehnergondeln, die ab der Saison 2026/2027 bis zu 1400 Menschen in der Stunde direkt auf das Churer Hochplateau, den Brambrüesch, transportieren sollen. Mit ihnen wird die aktuelle Pendelbahn ersetzt. Die ersten Passanten testen an diesem Mittwochmorgen die Sitze der Gondel, lesen die Informationen auf den Plakaten im Gondelinnern und scannen die QR-Codes, die zu weiteren Informationen führen. Bis zum 1. Oktober stellen die Churer Bergbahnen (BCD) diese Zehnergondel aus – im Rahmen der neuen «Uffa»-Abo-Aktion.