Wieso Glarner Winzer auf Schaumwein umsteigen sollten

Das schlechte Image von früher hafte immer noch am Glarner Wein. Sauer, teilweise sogar ungeniessbar – so wurde er beschrieben. Dieses Vorurteil ist noch nicht aus der Welt geschafft, wie eine Umfrage bei den Glarner Winzern von Thomas Blum zeigt. Der Biltner hat im Rahmen seiner Ausbildung an der Weinakademie Österreich eine Diplomarbeit über den Glarner Weinbau geschrieben. «Von den klimatischen Bedingungen her ist es nicht erstaunlich, dass man hier manchmal Probleme mit der Reife hatte», sagt Blum. Das betreffe vor allem die Rotweine.