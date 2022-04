Diese Gemeinden sind attraktiv für Homeoffice – und diese nicht

Das Wirtschaftsforum Graubünden ist für den Kanton das, was Avenir Suisse für den Bund ist. Es ist die volkswirtschaftliche Denkfabrik in der Region. Geleitet wird das Wirtschaftsforum von Peder Plaz und Brigitte Küng. Letztere ist hauptverantwortlich für die neuste Arbeit der Stiftung: eine Standortanalyse aller Bündner Gemeinden. Von Tiefencastel über Zernez bis nach Fideris hat das Wirtschaftsforum anhand von elf Standortfaktoren analysiert, wo die Gemeinden stehen und wie sie sich entwickeln können. Präsentiert haben Plaz und Küng die Ergebnisse am Montag in Chur.