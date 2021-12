Die Verträge sind unterzeichnet

Da sitzen sie: je zwei Vertreter der Gemeinden Alvra/Albula und Surses und zwei Vertreter des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ). In sechsfacher Ausführung wird der Vertrag der Konzessionsverlängerung für den Betrieb des Wasserkraftwerks Tiefencastel West von einer Hand zur nächsten gereicht. Damit schliessen die Herren in den Räumlichkeiten des Kraftwerks in Tiefencastel einen Prozess von mehreren Jahren Verhandlungen und zwei Urnenabstimmungen in den beiden Gemeinden ab. Bis 2050 darf das EWZ das Kraftwerk weiterhin als alleiniger Besitzer betreiben.