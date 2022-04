Die Verantwortung der Landwirtschaft in Zeiten internationaler Krisen

Im Kanton Graubünden werden etwas über 56 000 Hektaren Land landwirtschaftlich genutzt. Der Anteil an Grünfläche respektive Grasland beträgt zwischen 92,1 und 98,5 Prozent. Der Anteil an Ackerfläche ist 1,4 bis 3,7 Prozent. Bündner Bäuerinnen und Bauern bauen darauf insgesamt 0,1 Prozent Kartoffeln, rund 1,5 Prozent Silomais, 1,8 Prozent Dauerkulturen – als solche gelten beispielsweise Obstbäume und Beerensträucher – und etwa 0,3 Prozent Freilandgemüse an.