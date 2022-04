Die Talleitung im Engadin ist jetzt unterirdisch

In Ftan hat 2017 der Spatenstich zur Verkabelung der Talleitung stattgefunden. Jetzt, fünf Jahre später, sieht man vom 50 Kilometer langen Graben zwischen Pradella und Bever so gut wie nichts mehr. Dabei wurden insgesamt ganze 425 Kilometer Kabelschutzrohre verlegt. «Als Vergleich: Damit wären wir vom Engadin bis nach Genf gekommen», sagte Heinz Gross, Leiter Projekte bei Engadiner Kraftwerke AG (EKW), am Montag an der Veranstaltung zum Projektabschluss in Pradella. Die bestehende Freileitung zur Talversorgung wurde durch eine neue unterirdische Kabelleitung ersetzt.