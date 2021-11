Die Splügner Bahnen sollen überleben

Auch die Revisionsstelle macht in ihrem Bericht an die Generalversammlung vom kommenden 11. Dezember darauf aufmerksam: Die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven der Bergbahnen Splügen-Tambo AG ist nicht mehr gedeckt. Es bestehe «eine Unsicherheit, die Zweifel an der Fähigkeit der AG zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwirft», zitieren die Revisoren aus der jüngsten Jahresrechnung, die notabene mit einem Jahresverlust von 525’000 Franken abschliesst; auf die neue Rechnung muss insgesamt ein Bilanzverlust von 735’000 Franken vorgetragen werden.