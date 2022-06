Die Repower-Geschäftsleitung ist wieder komplett 

Komplettiert wurde die Geschäftsleitung von Repower durch Michael Roth und Dario Castagnoli. Dario Castagnoli übernimmt bei Repower den Geschäftsbereich Trading und IT. Der gebürtige Italiener arbeitete zuletzt in der Geschäftsleitung des international tätigen Energieunternehmens Nexus Energia, wo er für Energiemanagement, Handel und erneuerbare Energien verantwortlich war. Dario Castagnoli besitze einen Master in Electrical Engineering der Universität Pavia und ein MBA des Instituts for Management Development IMD in Lausanne, so Repower.