Die Raiffeisenbank berichtet über ein gutes Jahr 2021

Verwaltungsratspräsident Hansueli Leisinger von der Raiffeisenbank Glarnerland zeigte sich an der Medieninfo in Näfels sehr erfreut. «Der Verwaltungsrat kann, dankbar und zufrieden, ein gutes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 präsentieren», sagte er an der Medienkonferenz von Montag. Der Jahresgewinn habe um 1,45 Prozent auf 1,145 Millionen Franken zugenommen.