Die Leute kehren nur langsam in die Kinos zurück

Ein Happy End also? Weit gefehlt, die Schweizer Kinosäle sind im Vergleich zu 2019 rund ein Drittel weniger gut besucht. National sieht es nicht so prickelnd aus. Wie präsentiert sich die Lage im Glarnerland? «Netstal ist weniger betroffen als der Rest der Schweiz», sagt Patrick Tavoli, Geschäftsführer von Kinobetreiber Arena Cinema. Aber auch in Netstal würden die Zahlen unter denjenigen vor der Pandemie liegen. Tavoli sieht jedoch den Silberstreifen am Horizont, wie er sagt: «Es finden immer mehr Menschen den Weg zurück in die Kinos, was uns sehr freut.»