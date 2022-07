Die Gründe für den Euroabsturz – und seine Folgen

Fast 1.10 Franken musste man vor einem Jahr für einen Euro hinblättern; derzeit ist die europäische Gemeinschaftswährung am Devisenmarkt für weniger als einen Franken zu haben. Nicht nur, dass der Euro zum Franken unter die sogenannte Parität gerutscht ist – also weniger Wert hat als einen Franken – er notierte mit 0.98355 Franken am Dienstag auch auf dem tiefsten Stand seit über sieben Jahren. In der Regel stellt ein starker Franken eine grosse Belastung für die Schweizer Exportwirtschaft dar.