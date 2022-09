Die grossen Finanzplayer treffen sich im Engadin

Impact Investment bedeutet vereinfacht erklärt, Investitionen tätigen und dabei Gutes tun. Am Impact Summit in St. Moritz geht es um solche nachhaltigen Anlagen und darum, Werte und Vermögen im Einklang zu bringen. «There is no planet B», ist das Thema des Anlasses, der von CNN einst als «das kleine WEF» bezeichnet wurde. 150 Teilnehmende werden für die zwei Veranstaltungstage erwartet. Organisiert wird das Ganze von Blue Orchard, dem weltweit grössten Impact Manager.