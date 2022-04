Die Glarner Stoffe, aus denen die Pariser Modeträume sind

Claudia Schiffer stöckelt in einem Kleid von Karl Otto Lagerfeld durch Mitlödi. Klingt gut, stimmt aber nicht. Doch es gibt Zusammenhänge. Sie werden in der neuen Sonderausstellung im Museum des Landes Glarus in Näfels sichtbar. Diese trägt den Titel «Fantastische Jahre – Haute Couture Stoffe aus Mitlödi». Und sie zeigt, dass die 1937 ursprünglich als Seidendruckerei gegründete Textildruckerei Mitlödi AG von 1960 bis 2000 kilometerweise Luxusstoffe für international tätige Häuser der gehobenen Schneiderei, der Haute Couture, bedruckte.