Die ersten Elektro-Postautos rollen bald in Graubünden an

Nun gehe Repower daran, die Ladeinfrastruktur zu bauen. Die Batterien der Postautos sollen in den Depots in Trimmis und in Bad Ragaz sowie an den Haltestellen bei den Bahnhöfen Untervaz und Landquart geladen werden. Für den Regelbetrieb werde Postauto AG die Planung der Fahrzeug- und Personaleinsätze anpassen. Weil Batteriebusse andere Reichweiten als Dieselbusse hätten, seien bei der internen Einsatzplanung neue Ansätze nötig. Und bevor es losgehe, werde Postauto AG sein Fahrpersonal für den Umgang mit den neuen Fahrzeugen schulen.