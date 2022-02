Die digitale Transformation beim Zoll schreitet voran

Markus Kobler ist seit 1987 in verschiedenen Funktionen beim heutigen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) tätig. Ab 2010 amtete er als Kommandant der Grenzwachtregion III. Das Kommando ist seit 2016 an der Triststrasse 5 in Chur stationiert. Dort ist Kobler heute noch tätig. Seit dem 1. Februar 2021 in einer neuen Funktion als Chef Zoll Ost.