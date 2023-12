Weltweiter Skigebietstest: So gut schneiden die Bündner ab

Obenauf bei den Testern von Skiresort.ch schwingt – wie bereits in den Vorjahren – Kitzbühel in Tirol, welches für die legendären Hahnenkamm-Weltcuprennen über die Streif weltbekannt ist. Das österreichische Skigebiet erreichte 4,9 von 5 möglichen Sternen und damit Bestnoten in fast allen 18 Kategorien, wie es in der Mitteilung heisst. Das reicht aus Sicht der Skiresort.ch-Tester denn auch für die Auszeichnung «bestes Skigebiet der Welt». Die Qualitätsunterschiede in der Spitzengruppe seien allerdings oft minimal, gibt Oliver Kern, Gründer und Geschäftsführer von Skiresort.ch, in der Mitteilung zu bedenken.