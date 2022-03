Die Baubranche blüht auf

Dies bestätige gerade in Krisensituationen wie der auslaufenden Pandemie oder dem aktuellen Krieg in der Ukraine die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung des Tief- und Infrastrukturbaus, so der GBV. Der Infrastrukturbau werde im Kanton Graubünden primär durch die öffentliche Hand nachgefragt und finanziert. Deshalb bleibe es auch in Zukunft entscheidend, dass die öffentlichen Bauherren ihre Verantwortung wahrnehmen und die geplanten Bauprojekte weiter bearbeiten und ausführen würden.