Dialog unter Gleichgesinnten

Das WEF – Ausgabe 2024 – geht am heutigen Freitag zu Ende. Für eine Woche hat das Jahrestreffen Davos in einen Ausnahmezustand versetzt: 2800 Teilnehmer, 1600 Wirtschaftsvertreterinnen, 400 Medienschaffende aus aller Welt und eine Rekordzahl von 60 Staats- und Regierungschefs. Und dazu all die Trittbrettfahrer-Firmen, die die Promenade jährlich wiederkehrend in eine Art Mini-Las-Vegas mit Ablaufdatum verwandeln. Für viele Davoserinnen und Davoser ist das mittlerweile zu viel. Verständlich.