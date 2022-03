Deutlich mehr Tanktourismus in Samnaun wegen hoher Benzinpreise

Dank dem Zollfrei-Status kann man in Samnaun günstig tanken, da die Mineralölsteuern wegfallen. Wer wissen möchte, wie viel günstiger das Benzin in Samnaun ist, kann ein Blick auf die Internetseite des zollfreien Einkaufscenters mit Tankstelle Acla da Fans werfen. Dort stehen die tagesaktuellen Treibstoffpreise und der Vermerk «dauerhaft günstig». Am Dienstag konnten Diesel für 1.75, Bleifrei 95 für 1.71 und Bleifrei 98 für 1.82 Franken pro Liter getankt werden. Für heute hat der Mineralölkonzern BP noch einmal eine Preissenkung ums sechs Rappen angekündigt.