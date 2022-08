Der Streaming-König zeigt Schwächen

von Marc Kaufmann

An seinem 25. Geburtstag, den Netflix in einer Woche am 29. August feiern kann, steht der Streaming-Marktführer unter Druck wie selten zuvor. Zuletzt verlor Netflix Kundinnen und Kunden, während Rivalen wie Disney kräftig zulegten. Darum setzt Netflix auf neue Strategien und bricht mit seinen Traditionen. Für viele Nutzer könnte dies schon bald unangenehme Folgen haben.